Eşini almaya giderken kazada yaşamını yitirdi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () – ANTALYA’nın Serik İlçesi’nde 40 yaşındaki Ramazan Karataş eşini almaya gittiği otomobille kaza yaptı. Kamyonetle kafa kafaya çarpışan otomobilde sıkışan Karataş kurtarılamadı.

Aksu İlçesi’ne bağlı Solaklı Mahallesi’nde oturan Ramazan Karataş, Serik’e ailesini ziyarete giden eşini almak için 07 YT 466 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Karataş’ın kullandığı otomobil saat 19.30 sıralarında Abdurrahmanlar Mahallesi’nde karşı yönden gelen Mehmet A.’nın kullandığı domates yüklü 07 D 8705 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde sıkışan Ramazan Karataş ağır yaralanırken, kamyoneti bırakan diğer sürücüsü ise olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin araçtan çıkardığı Karataş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Savcının incelemesinin ardından Ramazan Karataş’ın cenazesi otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kamyonet sürücüsü Mehmet A. ise bir süre sonra jandarmaya teslim oldu. Mehmet A.’nın işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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