Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu: Şu anda fiilen TBMM'nin yetkileri elinden alınmış durumda
Kılıçdaroğlu: Demokrasi mi tek adam...
Başbakan Yıldırım'dan ilginç dolar yorumu: 4 lirayı gördü 3.60'e indi
Yıldırım: Bu sistem babanın oğulla...
GAZETECİLİK MESLEK ÖRGÜTLERİ YARIN İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELİYOR
Gazetecilik meslek örgütleri toplanıyor...
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti

Eşini almaya giderken kazada yaşamını yitirdi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () – ANTALYA’nın Serik İlçesi’nde 40 yaşındaki Ramazan Karataş eşini almaya gittiği otomobille kaza yaptı. Kamyonetle kafa kafaya çarpışan otomobilde sıkışan Karataş kurtarılamadı. Aksu...

Eşini almaya giderken kazada yaşamını yitirdi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () – ANTALYA’nın Serik İlçesi’nde 40 yaşındaki Ramazan Karataş eşini almaya gittiği otomobille kaza yaptı. Kamyonetle kafa kafaya çarpışan otomobilde sıkışan Karataş kurtarılamadı.
Aksu İlçesi’ne bağlı Solaklı Mahallesi’nde oturan Ramazan Karataş, Serik’e ailesini ziyarete giden eşini almak için 07 YT 466 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Karataş’ın kullandığı otomobil saat 19.30 sıralarında Abdurrahmanlar Mahallesi’nde karşı yönden gelen Mehmet A.’nın kullandığı domates yüklü 07 D 8705 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde sıkışan Ramazan Karataş ağır yaralanırken, kamyoneti bırakan diğer sürücüsü ise olay yerinden uzaklaştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin araçtan çıkardığı Karataş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Savcının incelemesinin ardından Ramazan Karataş’ın cenazesi otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Kamyonet sürücüsü Mehmet A. ise bir süre sonra jandarmaya teslim oldu. Mehmet A.’nın işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.