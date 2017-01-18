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Eşine cinsel saldırıdan 20 yıl hapis istemiyle yargılanıyor

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, açık cezaevinden firar ettikten sonra gittiği evinde, eşine cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan 45 yaşındaki Davut B., 20 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Olay, 27 Eylül 2015'de tarihinde...

Eşine cinsel saldırıdan 20 yıl hapis istemiyle yargılanıyor

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, açık cezaevinden firar ettikten sonra gittiği evinde, eşine cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan 45 yaşındaki Davut B., 20 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor.
Olay, 27 Eylül 2015'de tarihinde Çaycuma İlçesi'nde meydana geldi. İşlediği bir suç nedeniyle Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan Davut B., iddiaya göre firar ederek evine gitti. Davut B., tartıştığı eşi 37 yaşındaki N.B.'ye iddiaya göre cinsel saldırıda bulundu. Davut B., evden ayrılırken de eşini şikayetçi olmaması için ölümle tehdit etti. N.B., eşinin evden ayrılması ardından polisi arayarak şikayette bulundu.
Yakalanan Davut B., kapalı cezaevine gönderilirken, 'eşe karşı nitelikli cinsel saldırı', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada başka bir suçtan tutuklu sanık Davut B. ve avukatı hazır bulunurken eşi katılmadı.
Sanık, bir önceki duruşmadaki savunmasında suçlamayı kabul etmedi. N.B. ise talimatla verdiği ifadesinde, "Cezaevinden firar edip eve geldi. Evde zorla cinsel ilişkide bulundu. Kız arkadaşıyla birlikte kalmamı, evde annesine bakmamı istedi. kabul etmeyince kavga ettik" dedi. Duruşma ertelendi.

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