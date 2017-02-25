Eşine bıçak çekip kovaladı, evi ateşe verdi

KARABÜK’te, Mücahit U., uzaklaştırma cezası aldığı evine yedek anahtarla girip boşanma aşamasında olduğu eşine bıçak çekti. Eşi ve 2 çocuğu dışarıya kaçarken kapıyı kilitleyip evi ateşe veren Mücahit U., kapı kırılarak dışarıya çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yeşil Mahalle, Ahmet Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi. İşsiz Mücahit U., iddiaya göre eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 60 gün uzaklaştırma cezası aldı. Mücahit U., buna rağmen eşi Nevin ile çocukları Efe ve Yunus U.'nun oturduğu eve yedek anahtarla girdi. Mücahit U., tartıştığı eşine bıçak çekti. Sokağa kaçan eşi ve çocuklarının peşlerinden giden Mücahit U.'yu çevredekiler durdurmaya çalıştı. Bu sırada polis ekipleri geldi. Mücahit U., polisi görünce, eve girip kapıyı kilitleyerek odadaki kanepeyi ateşe verdi.

Gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeriye girdi. Dumandan etkilenen Mücahit U., dışarıya çıkarıldı. 'Kim yaktı bunu?' diye soran Mücahit U., ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangın, büyümeden kısa sürede söndürüldü. Bu sırada Nevin U. ve çocukları gözyaşlarına boğuldu. Anne ve çocuklarını komşuları teselli etmeye çalıştı. Polis aracına götürülen Nevin U., "Biz boşanmak üzereyiz. Eve bakmıyor. 2 bıçakla kovaladı. Kaçtığımız yolda bir sürü insan vardı, onlar gördü, onlar ayırdı" dedi. Nevin U., karakolda eşinden şikayetçi olurkan soruşturma sürdürülüyor.



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