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Eşinden şiddet gördüğü iddia edilen kadın, sığınma evine yerleştirildi

ADANA’da gözünde morluk ve kulağındaki ağrı nedeniyle götürüldüğü sağlık ocağında doktorlar tarafından eşinden şiddet gördüğü ihtimali üzerinde durulan ancak bu iddiaları reddedip, evden kovulduğunu öne süren Gülşah A. (23),...

Eşinden şiddet gördüğü iddia edilen kadın, sığınma evine yerleştirildi
ADANA’da gözünde morluk ve kulağındaki ağrı nedeniyle götürüldüğü sağlık ocağında doktorlar tarafından eşinden şiddet gördüğü ihtimali üzerinde durulan ancak bu iddiaları reddedip, evden kovulduğunu öne süren Gülşah A. (23), 2 çocuğuyla birlikte sığınma evine yerleştirildi.
Yüreğir ilçesinde yaşayan Gülşah A., bu sabah komşuları tarafından gözündeki morluk ve kulağındaki ağrı nedeniyle Yüreğir Serinevler Aile Sağlık Merkezi’ne getirildi. Doktorlar, genç kadının şiddete uğradığı ihtimalini değerlendirerek, durumu Alo 183 Kadın, Çocuk ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı ile polise bildirdi.
Gülşah A., görevlilere anne ve babası boşandığı için yurtta büyüdüğünü, tarım işçiliği yaptığı sırada tanıştığı Durmuş A. ile kaçarak, evlendiğini ancak 2 çocuğunun babası tarafından şiddete maruz kaldığını anlattı. Bunun üzerine polis, kadını alarak, Cumhuriyet Polis Merkezi’ne götürdü.
HAKARET ETTİ AMA DÖVMEDİ
Gülşah A., poliste verdiği ifadesinde ise eşinden şiddet görmediğini, düşme nedeniyle gözününün morarıp, kulağının zarar gördüğünü, eşinin kendisine hakaret ederek, çocuklarıyla evden kovduğunu söyledi. Genç kadın, eşinden boşanmak ve çocuklarıyla birlikte sığınma evine yerleşmek istediğini belirtti. Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen ve basın mensuplarına da eşinden şiddet görmediğini savunan Gülşah A., polis tarafından çocuklarıyla birlikte sığınma evine yerleştirildi.

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