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Eşinden boşanan kızından 3 gündür haber alamıyor

ADANA'da yaşayan Serpil Doruk (47), eşinden geçen Aralık ayında boşanan ve 3 gün önce Ankara'dan yanına gelmek için otobüse bineceğini haber veren 2 çocuk annesi kızı Selgin Yılmaz'dan (23) haber alamıyor. Gözü yaşlı anne, "Kızımın...

Eşinden boşanan kızından 3 gündür haber alamıyor
ADANA'da yaşayan Serpil Doruk (47), eşinden geçen Aralık ayında boşanan ve 3 gün önce Ankara'dan yanına gelmek için otobüse bineceğini haber veren 2 çocuk annesi kızı Selgin Yılmaz'dan (23) haber alamıyor. Gözü yaşlı anne, "Kızımın hayatından endişe ediyorum, ne olur onu bulun" dedi.
Adana'nın Seyhan ilçesindeki Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan Serpil Doruk'un ilk eşinden olan kızı Selgin Yılmaz, 5 yıl önce Ankaralı kuyumcu  S.Y. ile evlendi. 2 çocukları dünyaya gelen Selgin Yılmaz, anlaşamadığı eşinden geçen Aralık ayında boşındı. Çocukların velayeti babaya verildi. 
'BEN ONU NE YOKLUKLARLA BÜYÜTTÜM'
Boşanma davasının ardından Ankara'da yalnız yaşamaya başlayan genç kadın, 3 gün önce annesi Serpil Doruk'u telefonla arayarak, Adana'ya gelmek üzere otobüse bineceğini söyledi. Ancak Sezgin Yılmaz, aradan geçen 3 güne rağmen annesinin evine gelmedi. Kızının cep telefonunu sürekli aradığını ancak ulaşamadığını gözyaşları içinde anlatan anne, şöyle konuştu:
"Damadımın ailesiyle aramızda husumet vardı. Bu nedenle kızımla, evli kaldığı 5 yıllık süreçte çok nadir telefonla görüşebiliyorduk. Eşinin ve ailesinin kendisine kötü davrandığını söylüyordu. Üç gün önce otobüsle yanıma, Adana'ya geleceğini haber verdi ama gelmedi. Üç gündür kızıma ulaşamıyorum. Bir an önce kızımın bulunmasını istiyorum. Hayatından endişe ediyorum."

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