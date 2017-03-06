Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
HDP Milletvekili Alican Önlü duruşma izlerken gözaltına alındı
HDP'li vekile duruşma izlerken gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya: Ben istersem gelirim dünyayı ayağa kaldırırım
Önüme gelirse idam kararını hemen...
Destici: Hayır diyenlerin de iktidar karşıtı olduğunu görüyoruz
Destici: Hayır diyenlerin de iktidar...
Bozdağ: Baykal'ın Almanya programını iptal etmesi takdire şayan
Bozdağ: Baykal'ın Almanya programını iptal...

Eşinden ayrılınca 45 metrelik tabelaya çıktı

Ergün AYAZ / İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, eşinden boşandıktan sonra ekonomik sıkıntılar nedeniyle bunalıma giren 29 yaşındaki I.C., bir alışveriş merkezine ait 45 metre yüksekliğindeki tabelanın üzerine çıktı. Polis, atlayacağını söyleyen...

Eşinden ayrılınca 45 metrelik tabelaya çıktı

Ergün AYAZ / İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, eşinden boşandıktan sonra ekonomik sıkıntılar nedeniyle bunalıma giren 29 yaşındaki I.C., bir alışveriş merkezine ait 45 metre yüksekliğindeki tabelanın üzerine çıktı. Polis, atlayacağını söyleyen genci 1.5 saat süren görüşme sonunda ikna ederek indirdi.
Körfez Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin yanındaki markete ait çelik konstrüksiyondan yapılmış yaklaşık 45 metre yüksekliğindeki tabelaya merdivenlerden çıkan görenler polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi hava yastığı açtı. İzmit İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Batu, I.C.'nin yanına çıktı. Sinan Batu'nun yaklaşık 1.5 saat süren görüşmesinin ardından I.C. indirildi.
I.C. eşinden boşandığını, yatacak yeri olmadığını, Kaymakamlığa başvurup yardım istemesine rağmen reddedildiğini, İzmir'e gitmek istediğini, ancak para bulamadığı için intihara kalkıştığını ileri sürdü. I.C. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.