'Eşin gözaltına' yalanıyla 30 bin liralık altını dolandıran 4 kişi tutuklandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Çal ilçesinde Rukiye Bozkurt'u, kendilerini jandarma olarak tanıtıp, 'Eşiniz gözaltına alındı. Evinizdeki altınlar arasında çalıntı olanlar var' diyerek 30 bin lira değerindeki altınları alarak dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin altınları satıp bir iş yerinde parayı paylaştığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 26 Aralık günü öğle saatlerinde Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Süleyman Bozkurt'un (48) evine giden 2 kişi, eşi Rukiye Bozkurt'a kendilerini jandarma olarak tanıttı. Bu kişiler, "Eşiniz gözaltına alındı. Evinizdeki altınlar arasında çalıntı olanlar var. Bu nedenle incelenmek üzere bize vermeniz gerekiyor" dedi. Bunun üzerine paniğe kapılan Rukiye Bozkurt, Ağustos ayında 5 yaşındaki oğullarının sünnet düğününde takılan toplam 30 bin lira değerindeki altınları bu kişilere teslim etti.

Bir süre sonra Bozkurt, dolandırıldığını anladı. Eve gelen eşi Süleyman Bozkurt ile birlikte jandarmaya giden Rukiye Bozkurt, şikayetçi oldu. Jandarma, eşkali belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

4 ŞÜPHELİ YAKALADI

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), güvenlik kamerası görüntülerinden Aşağıseyit Mahallesi'ne giriş, çıkış yapan araçları inceledi. Ekipler, görüntülerdeki plakasız otomobili, şüphe üzerine takibe aldı. Otomobilin, ilçe merkezine gittiği tespit edildi. Takipteki otomobil, bir süre sonra durdurularak içindeki İsmail B., Şevket S., Özgür Ü. ve Seyfullah A. gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin dolandıkları altınları bozdurduktan sonra, parayı paylaşma anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İNANDIRICI OLMAK İÇİN PAROLA BELİRLEMİŞLER

Altınları dolandırıcılara kaptıran Rukiye Bozkurt, yaşadığı o anları şöyle anlattı:

"Telefon görüşmesinde eşimin gözaltına alındığını duyunca şaşırdım. Arayan kişi, 'Ben komutanım. Eşin karakolda, gözaltında. Evdeki altınlar arasında çalıntı olanlar var. Vermezsen kötü olur' dedi. Duyduklarım karşısında strese girdim ve çok korktum. Telefondaki kişi, 'eve sivil iki kişi gelecek. Sana parola soracak. Parola, 'Bayrak' dedi. Konuşmamızdan 1 saat sonra eve bir kişi geldi. 'Parola?' diye sordu. Ben de hazırladığım 30 bin lira değerindeki altınları 'Bayrak' diyerek, teslim ettim. Kimse bu tür insanlara inanmasın, kimse onlara kanmasın."

'HANIM BENİ ÇOK SEVİYORMUŞ'

Başlarından geçen olayı esprili bir şekilde anlatan Süleyman Bozkurt ise "Sabah evden Çal'a gittim. Eve sivil birileri gelmiş. Benim tutuklandığımı söyleyip evdeki altınları almışlar. Akşam eve döndüğümde eşim altınları sordu. Yaşanan olayı anlattığında, dolandırıldığımızı anladım. Jandarmaya şikayetçi olduk. Onlar da kısa sürede şüphelileri yakaladı. Bu işi yapanları tanımıyorum. Biz çiftçilik yaptığımız için çok zor para kazanıyoruz. Kimse bu tür insanlara itibar etmesin. Hanım, beni çok seviyormuş. 'Ne hali varsa görsün' deseydi, altınlarımız da yerinde kalırdı. Eşleri kocalarını fazla sevmesin" diye konuştu.