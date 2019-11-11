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Eşi ve kızının yüzünü yakıp serbest kalmıştı, başsavcılık harekete geçti (2)
TUTUKLANDI Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde eşine ve kızına şiddet uygulayan, naylon poşeti eritip yüzlerine damlatarak yakan Ramazan İ., ikinci kez gözaltına alındı. Savcılık kararı ile polis zoruyla adliyeye götürülen Ramazan İ.,...
GÜVENLİK 11.11.2019, 21:48
TUTUKLANDI
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde eşine ve kızına şiddet uygulayan, naylon poşeti eritip yüzlerine damlatarak yakan Ramazan İ., ikinci kez gözaltına alındı. Savcılık kararı ile polis zoruyla adliyeye götürülen Ramazan İ., savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Ramazan İ. tutuklanarak cezaevine kondu.
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