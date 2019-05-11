Eşi ve görümcesini öldüren kadın tutuklandı

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde kocası ve görümcesini öldüren Keklik Kılıç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Yıldızeli ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde iki gün önce meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen Keklik Kılıç, (40), kendisine kötü davrandıkları gerekçesiyle eşi Hacı Kılıç ve görümcesi Fadik Elmas'ı tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdü. Ağır yaralanan Elmas ve Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu farkeden köylüler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay sonrası tarım ilacı içerek intihara kalkışan cinayet şüphelisi Keklik Kılıç, Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne buradan da Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Keklik Kılıç adliyeye sevk edildi. Yıldızeli Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan Kılıç tutuklanarak Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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