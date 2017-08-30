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Eşi ve 3 çocuğunu tabancayla tehdidiyle 2 saat rehin aldı

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, eşi ve 3 çocuğunu evde tabancayla rehin alan 32 yaşındaki Mustafa Özgümüş, polisin yaklaşık 2 saatlik çabasının ardından teslim oldu.   Olay, öğleden sonra Barış Mahallesi'nde...

Eşi ve 3 çocuğunu tabancayla tehdidiyle 2 saat rehin aldı

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, eşi ve 3 çocuğunu evde tabancayla rehin alan 32 yaşındaki Mustafa Özgümüş, polisin yaklaşık 2 saatlik çabasının ardından teslim oldu.  
Olay, öğleden sonra Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık bir ay önce eşi Mustafa Özgümüş ile tartışan Gülden Özgümüş, 3 çocuğunu da yanına alıp babasının evine gitti. Bugün, kayınpederinin evine giden Mustafa Özgümüş, eşini dönmesi yönünde ikna ederek eve getirdi. İkili arasında yine tartışma çıkınca Mustafa Özgümüş, başına tabanca dayadığı eşi Gülden Özgümüş ve çocuklarını rehin aldı.
Komşuların haber vermesiyle olay yerine aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polislerin 2 saatlik çabasıyla, Mustafa Özgümüş çocuklarını ve eşini serbest bırakarak tabancayı başına dayadı ve intihar etmek istediğini söyledi. Yine polislerin konuşmasıyla ikna olan Özgümüş, tabancayı indirerek polislere teslim oldu. Olayın etkisiyle şoka giren Gülden Özgümüş ve 3 çocuğu kontrol amacıyla olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarla hastaneye götürüldü. Mustafa Özgümüş ise, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayın ardından Mustafa Özgümüş'ün yakınları ile eşinin yakınları arasında tartışma yaşandı. Polis olası bir kavganın önüne geçmek için sokakta aldığı güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

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