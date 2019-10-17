Eşi tarafından öldürülen Gökcen, 14 yaşında evlendirilmiş

ÇORUM'da, boşanma aşamasındaki eşi Gökcen Şişman'ı (20), otomobilde tabancayla başından vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Selim Şişman (25) hakkında, 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, 2 çocuk annesi Gökçen Şişman'ın, 14 yaşındayken aile baskısıyla evlendirildiği ortaya çıktı.Olay, 30 Haziran'da, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Kastamonu'da oturan, 2 çocuk annesi Gökcen Şişman, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Selim Şişman ile boşanma aşamasına gelince, Çorum'a yerleşti. Gökcen Şişman'ın kaldığı evin adresini öğrenen Selim Şişman, beraberinde aynı zamanda akrabası olan eşinin anne ve babasını da alarak, önceki gün kente geldi. Aile, evin önünde beklemeye başladı. Bir süre sonra Gökcen Şişman, kızıyla evden çıktı. Bu sırada Selim Şişman, koşarak kızına sarılıp, otomobile oturttu. Gökcen Şişman ise başta otomobile binmek istemedi. Ancak ailesini görünce Şişman da bindi. Araçta Gökcen ve Selim Şişman çifti arasında tartışa çıktı. Tartışma sırasında Selim Şişman, iddiaya göre yanındaki tabancayla Gökcen Şişman'a ateş açtı. Mermilerin başına isabet ettiği Gökcen Şişman, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi Selim Şişman ile kayınvalidesi Neslihan ve kayınpederi Yaşar Şişman, gözaltına alındı.Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kadının yaşadığı evi gösteren Sevcan Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir süre tutuklu bulunan Neslihan ve Yaşar Şişman tahliye edildi.14 YAŞINDA AİLE BASKISIYLA EVLENDİRİLMİŞOlayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Selim Şişman ile Neslihan ve Yaşar Şişman hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle, iddianame hazırlandı. İddianame, Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, öldürülen Gökcen Şişman’ın 14 yaşındayken aile baskısıyla akrabası olan tutuklu sanık Selim Şişman ile önce imam nikâhıyla, yaşını doldurması üzerine de resmi nikâhla evlendirildiği belirtildi. Evliliğinden 5 ve 2 yaşlarında 2 çocuğu bulunan Göken Şişman'ın olaydan 1 yıl önce eşinden ve aile fertlerinden şiddet gördüğü gerekçesiyle yaptığı müracaat üzerine Kastamonu'da bir süre sığınma evinde kaldığı, ardından geldiği Çorum'a yerleşip yaşamaya başladığı anlatıldı.'EŞİMİ BATAKLIKTAN KURTARMAK İSTEDİK'Tutuklu sanık Selim Şişman, savcılığa verdiği ifadesinde olay günü ve öncesinde yaşadıklarını anlattı. Korkutma amaçlı silahını ateşlediğini öne süren Selim Şişman, "Bir gece geldiğimde evde bir adam gördüm ve silahlıydı. Bana silah çekti. Ben bir şey yapamamıştım. Adam da balkondan kaçmıştı. Eşimin başkasına yazdığı mesajları da mahkemeye sunacağım. Eşimin Kastamonu sığınma evinde olduğunu zannediyordum. Bizi Çorum’dan arayanlar, eşimin bataklıkta olduğunu söyledi. Çorum’a gelerek eşimi ve çocuğumu kurtarmak istedim. Biz gece sabaha kadar arabanın içinde eşimin evinin önünde yol kenarında bekledik. Yanımda 2 tabanca vardı. Yol kenarında beklerken kızım ile dışarıda gördüm. Bizi gördü arabanın yanma kadar geldi. 'Evimize gidelim' dedim. Arabaya kendi isteği ile bindi, gelmek istemedi. Bu hayattan kurtulmasını istediğimi söyledim. O da bana 'sana ne, istediğimle yatarım' dedi. Ben de korkutmak amacıyla silahı doldur boşalt yaptığım sırada kafasının yanından geçer düşüncesi ile ateş ettim. Ancak mermi ensesinden girmiş" dedi.