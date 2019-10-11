Eşi tarafından eve kilitlendiğini ileri süren kadını itfaiye ekipleri kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, eşinin kendisini 4'üncü kattaki evlerine kitlediğini iddia eden Sevim K. (35), polis gözetiminde itfaiye ekiplerince merdiven aracıyla kurtarıldı.Yedieylül Mahallesi, Spor Sokak'taki evinden saat 16.00 sıralarında, '155 Polis İmdat' ihbar hattını arayan Sevim K., eşinin kapıyı üzerine kitlediğini ve dairede mahsur kaldığını söyledi. Sevim K.'nin yardım istemesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, kurtarma çalışması başlatıp, önce daire kapısını kırarak eve girmeye karar verdi. Ancak daha sonra vazgeçen ekipler, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri merdiven aracı ile 4'üncü kattaki daireye ulaşıp, Sevim K.'yi balkondan indirerek, kurtardı. Sevim K., polislere, "Kocam, annesini de alıp gitti. Ama, beni eve kilitledi. Bunu da bilerek yaptı" dedi. Sevim K., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.