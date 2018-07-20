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Eşi tarafından dövülerek öldürüldüğü öne sürülen kadın, toprağa verildi

GAZİANTEP'te, dini nikahlı eşi İsa Çayır (32) tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edilen 2'nci çocuğuna 7 aylık hamile Aysel Kurt (23), gözyaşlarıyla toprağa verildi. İsa Çayır ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Esentepe...

Eşi tarafından dövülerek öldürüldüğü öne sürülen kadın, toprağa verildi
GAZİANTEP'te, dini nikahlı eşi İsa Çayır (32) tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edilen 2'nci çocuğuna 7 aylık hamile Aysel Kurt (23), gözyaşlarıyla toprağa verildi. İsa Çayır ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Esentepe Mahallesi'nde oturan Aysel Kurt, önceki gün babası Vakkas Kurt’u arayıp dini nikahlı eşi İsa Çayır'ın kendisini dövdüğünü söyleyerek yardım istedi. Vakkas Kurt, bir gün sonra 7 aylık hamile kızı Aysel'in evine giderek damadına uyarılarda bulundu, şiddet gören kızına ise isterse eve dönebileceğini söyledi. Aysel Kurt ise babasına kendisiyle dönmeyeceğini, tekrar şiddet görmesi halinde polise gidip şikayetçi olacağı belirtti. Vakkas Kurt’un evden ayrılmasının ardından yeniden şiddete maruz kaldığı ileri sürülen Aysel Kurt, yakınları tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kurt ve karnındaki bebeği, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Kurt, bugün öğle vakti Yeşilkent Mesarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Polis tarafından gözaltına alınan İsa Çayır ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

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