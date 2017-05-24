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Eşi tarafından boğazı sıkılan kadın kaldırıldığı hastenede öldü

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA'da 38 yaşındaki Ahmet Keskin, önceki gün otomobilde tartıştığı eşi 37 yaşındaki Emine Keskin’i boğazını sıkarak komaya girmesine neden oldu.  Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 4 çocuk...

Eşi tarafından boğazı sıkılan kadın kaldırıldığı hastenede öldü

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA'da 38 yaşındaki Ahmet Keskin, önceki gün otomobilde tartıştığı eşi 37 yaşındaki Emine Keskin’i boğazını sıkarak komaya girmesine neden oldu.  Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 4 çocuk annesi kadın dün gece kurtarılamadı.
Osmangazi İlçesi Dereçavuş Mahallesi'nde fabrikada işçi Ahmet Keskin, otomobil içinde ailevi nedenlerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Keskin, eşi Emine Keskin’i boğarak öldürmek istedi. Boğazını sıktığı eşinin kendinden geçmesi üzerine Ahmet Keskin eşini bırakarak araçtan inip kaçtı. Otomobildeki Emine Keskin’in hareketsiz yattığını görenler 112 Acil Servise haber verdi. Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve yoğun bakım ünitesine alınan genç kadının dün gece kurtarılamadı. 4 çocuk annesi kadının cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kaçan Ahmet Keskin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yakalandı. Eşi ile uzun süreden bu yana anlaşamadıklarını, sürekli kavga ettiklerini belirten Ahmet Keskin, "Gereksiz yere yine tartıştık. Gözüm döndü. Ne yaptığımı bilmiyorum" dedi.  Ahmet Keskin, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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