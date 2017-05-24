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Eşi tarafından boğazı sıkılan kadın kaldırıldığı hastenede öldü (2)

20 YIL ÖNCE KAÇARAK EVLENMİŞLER Bursa’da tartıştığı eşi Ahmet Keskin tarafından boğazının sıkılması sonucu komaya giren ve tedavi gördüğü hastanede dün gece yaşamını yitiren Emine Keskin’in 20 yıl önce ailesi kabul etmediği...

Eşi tarafından boğazı sıkılan kadın kaldırıldığı hastenede öldü (2)

20 YIL ÖNCE KAÇARAK EVLENMİŞLER
Bursa’da tartıştığı eşi Ahmet Keskin tarafından boğazının sıkılması sonucu komaya giren ve tedavi gördüğü hastanede dün gece yaşamını yitiren Emine Keskin’in 20 yıl önce ailesi kabul etmediği için Ahmet Keskin ile kaçarak evlendiği öğrenildi. Keskin çiftinin, geçim sıkıntılarının olmadığı en büyüğü 19 en küçüğü 4 yaşında olan 4 çocuklarının bulunduğu ve 14 yaşındaki erkek çocuklarının ise zihinsel ve bedensel engelli olduğu bildirildi.
Emine Keskin’in yakınları Ahmet Keskin'in psikolojik sorunları olduğu ve sinirli bir kişiliğe sahip olduğuna da iddia etti.
Emine Keskin’in cenazesinin yarın Bursa’da toprağa verileceği kaydedildi.

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