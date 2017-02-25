Eşi öldürülen kadının tepkisi: Bizi acıya mahkum ettiler

BOLU'da, taşeron firma sahibi patronu ile müteahhit arasındaki borç alacak kavgasında, bıçaklanarak öldürülen 24 yaşındaki Fatih Yılmazer'in 3 yıllık eşi 22 yaşındaki Esra Yılmazer, mahkemenin verdiği 10 yıl 10 ay hapis kararına tepki gösterdi. Acılı eş, "10 yıl ne demek? Unutamayacağımız bir acıya mahkum ettiler bizi" diyerek gözyaşı döktü.

Geçen yıl haziran ayında Mengen İlçesi'nde meydana gelen olayda, TOKİ konutlarının su tesisatını yapan taşeron firma sahipleri Eşref Ç. ve Tuncay Ö., iddiaya göre müteaahit firma sahibi Ergin Keleş'ten parasını isteyince, tartışma çıktı. İlçe merkezindeki tartışmaya iki tarafın işçileri dahil olunca, kavga çıktı. Taşeron firmada çalışan Fatih Yılmazer, Ergin Keleş'in bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

'TAHRİK' VE 'İYİ HAL' İNDİRİMİ

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklu yargılanan Ergin Keleş'e önce müebbet hapis verildi. Sonra bu ceza 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak 10 yıl 10 ay hapis cezasına düşürüldü. Karar üzerine ölen Fatih Yılmazer'in eşi Esra, annesi İmran, babası Nevzat Yılmazer adliye önünde gözyaşlarına boğuldu. Esra Yılmazer ile kayınvalidesi İmran Yılmazer, adliye önünde hıçkırı hıçkıra ağlayarak karara isyan etti.

'PATRONUNA YARDIM EDERKEN ÖLDÜRÜLDÜ'

Yılmazer ailesi, avukatları aracılığıyla mahkemenin verdiği kararı Yargıtay'a taşıyarak itiraz etti. İnşaat malzemeleri satan işyeri bulunan Nevzat Yılmazer, oğlunun hiç kimseyle borç alacak ilişkisi olmadığını, sadece patronuna yardım etmek isterken öldürüldüğünü söyledi. Oğlunun taşeron firma sahipleri Eşref Ç. ve Tuncay Ö.'nün yanında işçi olarak çalıştığını ifade eden Nevzat Yılmazer, "Taşeron sahipleri ile müteaahit önce olay günü sabah bir hırdavatçıda kavga ediyor. Sonra ilçede toplanıyorlar. Ergin Keleş bıçak çekiyor. Oğlumun elinde hiçbir şey yok. Oğlum arkasından dolanıp bıçağı elinden atsın diye bacaklarına vuruyor. Başka bir amacı olsa kafasına vurur. Ama oğlumun yanındaki diğer arkadaşlar bir şey yapmıyor. Benim oğlum bıçaklanıyor. Patronuna yardım etmek istiyordu sadece" dedi.

'O ZAMAN HERKES ADAM ÖLDÜRSÜN'

Mahkemenin kararına da tepki gösteren Nevzat Yılmazer, "Değnek, pet şişe, terlik silah sayılıyor, hapis cezaları veriliyor. Ama 11 santimlik bıçak, bildiğiniz kama, adam öldürmek için taşınan bir alet. Dolandırmadık adam bırakmadılar Mengen'de, uçan kuşa borçları var. Buna 10 yıl hapis. Bunun üçte ikisini yatacak, 6.5 yıl sonra sokağa çıkacak. Bizim psikolojimiz bozuldu, mahvolduk, perişan olduk. 24 yaşında bir çocuk neyle yetişir? Ne hallerle yetiştirdim ben onu. O zaman herkes adam öldürsün. Ben de öldüreyim birisini 7 yıl yatıp çıkayım. Bu adalet mi?" dedi.

'YAŞANACAK ÇOK ŞEYLERİMİZ VARDI'

Acılı eş Esra Yılmazer de karara tepki göstererek, "Otopsi raporunu okudum. Bıçak kalbinin altına doğru 10 santim yarmış. 10 yıl ceza ne demek? 24 yaşında bir genç. 3 yıllık evliydik. Yaşanacak çok şeylerimiz vardı. Hiçbir acımız dinmiyor. Unutamayacağım biz acıya bizi mahkum ettiler. Benim yuvamı yıktılar. 24 yaşındaki eşimi toprağa verdim. Bunun bedeli 10 yıl olmamalıydı. Şaka gibi" diyerek gözyaşı döktü.



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