Eşi kapıyı üzerlerine kilitledi, çıkan yangında 2 çocuğuyla ölümden döndü

BURSA'da 4 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangında, eşi işe giderken kapıyı kilitlediği için mahsur kalan Suriyeli Beraa Elhadri ve 2 çocuğunu, itfaiye ekipleri kurtardı.

Merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde 4 katlı bir apartmanın en üst katında oturan Suriyeli ailenin çocukları, sobadaki ateşle oynarken, halı tutuştu. Alevler kısa sürede büyürken, imam nikahlı eşi L.E. işe giderken, kapıyı üzerlerine kilitlediği için dışarı çıkmayı başaramayan Beraa Elhadri, balkona çıkıp yardım istedi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çelik kapıyı açmayı başaramayan itfaiye ekipleri, itfaiye aracının sepetiyle balkona çıkan Berra Elhadri ve çocukları Emel ve Muhammet Elisa'yı kurtardı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anne ve çocukları tedbir amaçlı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.



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