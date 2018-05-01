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Eşi ile tartışan öğretmen intihar etti 

VAN’nın Erciş ilçesinde sınıf öğretmeni Ali K., eşi ile tartıştıktan sonra kendisini yatak odasına kilitleyip, av tüfeğiyle yaşamına son verdi. Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Her ikisi de sınıf öğretmeni olan Ali K. ile eşi...

Eşi ile tartışan öğretmen intihar etti 
VAN’nın Erciş ilçesinde sınıf öğretmeni Ali K., eşi ile tartıştıktan sonra kendisini yatak odasına kilitleyip, av tüfeğiyle yaşamına son verdi.
Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Her ikisi de sınıf öğretmeni olan Ali K. ile eşi Canan K. (28) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali K., kendisini yatak odasına kilitledi. Eşi Canan'ın tüm ısrarlarına karşın Ali K. kapıyı açmadı. Bir süre sonra içeriden tek el silah sesi geldi. Canan K.'nin çağırdığı komşuları, kapıyı kırarak içeri girdiklerinde Alı K.'yi yerde kanlar içerisinde buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ali K.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Sinir krizi geçiren Canan K.'ye sağlık ekipleri müdahale ederken, Ali K.'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Tunceli nüfusuna kayıtlı Ali K. ile Canan K.'nin 6 aylık bir bebeklerinin olduğu belirtildi.

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