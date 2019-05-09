Eşi ile 1 yaşındaki oğlunu öldürüp, 2 oğlunu yaralayan korucu tutuklandı

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), () - BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, tartışma sonrası eşi Songül (24) ile oğlu Efekan'ı (1) tabancayla vurarak, öldürüp, diğer çocukları Fatih (3) ve Yusuf (6) ise ağır yaralayan güvenlik korucusu Ömer D. (31), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Songül D. ile bebeği Efekan D.'nin cenazeleri, toprağa verilirken, Muhammet Yusuf ve Fatih D. kardeşlerin ise hastanede tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Karlıova ilçe merkezinde meydana geldi. Güvenlik korucusu Ömer D., Turgut Özal Mahallesi'ndeki evinde, henüz bilinmeyen nedenle eşi Songül D. ile tartıştı. Tartışma sonrası Ömer D., eşi ve yaşları 1 ile 6 arasında olan 3 oğluna tabancayla ateş açtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine, eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı anne ile oğulları Efekan, Fatih ve Muhammet Yusuf'u ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Songül D. ile oğlu Efekan D., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

TUTUKLANDI

Olayın ardından Ömer D., Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu. Emniyetteki sorgusu bu sabah tamamlanan Ömer D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

ANNE- OĞUL TOPRAĞA VERİLDİ

Bingöl Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Songül D.'nin cenazesi, babası tarafından alındı. Songül D. ile bebeği Efekan D.'nin cenazeleri, Karlıova'ya bağlı Bahçe köyünde toprağa verildi.

Muhammet Yusuf ile Fatih D. kardeşlerin ise hastanede tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

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