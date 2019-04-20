Eşi, baldızı ve kayınbiraderini öldüren şüpheli, film gibi takiple yakalanmış

ADANA'da kendisine boşanma davası açan 23 yıllık eşi Ayla Öneker (39) ile baldızı Reyhan İrketi (51) ve kayınbiraderi İzzettin Bahri İrketi’yi (45) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Mehmet Öneker, 250'den fazla güvenlik kamerası kaydı izlenip, Özel Harekat polislerinin katıldığı operasyonla yakalandığı ortaya çıktı.Olay, 7 Nisan günü Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Plastik malzeme üreticisi Mehmet Öneker, geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açan 3 çocuğunun annesi Ayla Öneker ile konuşma bahanesiyle kayınvalidesi Hacer İrketi'nin evine geldi. Hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Öneker, belindeki tabancayı çekip, "Burada kimse sağ kalmayacak" diye bağırdı. Karşısına çıkan eşi Ayla Öneker'i, baldızı Reyhan ve kayınbiraderi İzzettin Bahri ile kayınvalidesi Hacer İrketi'yi vuran Öneker, kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayla Öneker ile İzzettin Bahri İrketi'nin yaşamını yitirdiği saptanırken, yaralanan Reyhan İrketi ile annesi Hacer İrketi ise hastaneye kaldırıldı. Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Reyhan İrketi de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.250'DEN FAZLA GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİOlayın ardından kaçan Mehmet Öneker'in yakalanması için Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla özel ekip kuruldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amiri'nin başında olduğu özel ekip, Öneker'in fotoğraflarını yurt dışına kaçma ihtimaline karşı tüm ekiplere dağıttı. Polis ayrıca, olaydan sonra Öneker'in kaçtığı güzergahtaki 250 güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden yapılan takiple Öneker'in, Yeşilyurt Mahallesi'nde bir eve girdiği saptandı. Bunun üzerine Özel Harekat polislerinin de katılımıyla adrese baskın düzenlendi. Öneker, olayda kullandığı tabancayla yakalandı. Ayrıca şüpheliyi evinde gizleyen Burhan T. ve kardeşi Gökhan T. de gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Öneker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Burhan T. ve Gökhan T. kardeşler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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