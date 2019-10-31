banner314

banner325

Son Dakika

Eşi, 2 çocuğu ve babasını öldüren sanığın akli dengesi yerinde çıktı

BURSA'da, eşi, 2 çocuğu ve babasını tabancayla vurarark öldüren Hamza Sakin'in (42) akli dengesi yerinde çıktı. Hakkında 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen tutuklu sanık, mahkeme başkanının okuduğu rapora, avukatları...

GÜVENLİK 31.10.2019, 09:46
Eşi, 2 çocuğu ve babasını öldüren sanığın akli dengesi yerinde çıktı
BURSA'da, eşi, 2 çocuğu ve babasını tabancayla vurarark öldüren Hamza Sakin'in (42) akli dengesi yerinde çıktı. Hakkında 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen tutuklu sanık, mahkeme başkanının okuduğu rapora, avukatları aracılığıyla itiraz edeceğini söyledi. 
Olay, geçen yıl mayıs ayında, Mudanya ilçesinde meydana geldi. Hamza Sakin, eşi Havva (38), kızı Rümeysa (18) ve oğlu Süleyman (15) ile birlikte babası Hasan Sakin'in (65) evine gitti. Psikolojik sorunları olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü öne sürülen Hamza Sakin, iftar vakti, bilinmeyen nedenle tabancasını çıkarıp, babası ile çocuklarına kurşun yağdırdı. Sakin, kaçmaya çalışan eşini de evin önünde yakalayıp, tabancayla vurduktan sonra boğazına bıçak sapladı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hasan, Havva, Rümeysa ve Süleyman Sakin'in cansız bedenleriyle karşılaştı. Olayda 2 şarjör kurşun sıktığı belirlenen Hamza Sakin, sorgusunun ardından tutuklandı. Hakkında Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezası talebiyle dava açıldı.
'KENDİMİ KAYBETTİM,TABANCAMI ÇIKARIP ATEŞLEDİM'
Yargılaması devam eden duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları ile Aile Çalışma ve Sosyal  Politikalar Bakanlığı avukatı Funda Akdoğan katıldı. Sanık Sakin, "Ruhsatlı olan tabancamı 6 ay önce satın almıştım. Eşimin beni aldattığından şüpheleniyordum. Son zamanlarda benden uzak durmaya başladı. Olay akşamı iftar olduğu için hep birlikte sofraya oturduk. O sırada çocuklar, annesine küfredince eşim de oğlana bağırdı. Babam da ailemden yana oluyordu. Birden kendimi kaybettim ve tabancamı çıkarıp, ateş ettim. Bir anlık gaflet sonucu hepsini öldürdüm. Tabancamı onları öldürmek için almadım. Eşimin boğazına nasıl bıçak sapladığımı hatırlamıyorum. Babam yaşananlara göz yumduğundan çocuklarımı da o anın etkisiyle vurmuşum" savunmasını tekrarladı.
AKLİ DENGESİ YERİNDE
Mahkeme başkanı, sanık için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen sağlık raporunun kendilerine ulaştığını bildirdi. Raporda, Sakin’in akli dengesinin yerinde olduğunun bildirildiğini kaydetti. Bunun üzerine söz alan sanık, "Rapora avukatlarım aracılığı ile itiraz edeceğim" dedi. Sanık avukatlarının ek savunma talebinde bulunduğu duruşmada Aile Çalışma ve Sosyal  Politikalar Bakanlığı avukatı Funda Akdoğan, sanığın, akli dengesinin yerinde olduğunun raporla belirlendiğini, en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi. Duruşma, erteledi.

 

 

Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
İmsak 06:01
Güneş 07:27
Öğle 12:53
İkindi 15:41
Akşam 18:08
Yatsı 19:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 10 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 10 17
8. Athletic Bilbao 11 16
9. Osasuna 10 14
10. Levante 11 14
11. Valencia 11 14
12. Real Valladolid 11 14
13. Getafe 10 13
14. Deportivo Alaves 11 12
15. Real Betis 11 12
16. Mallorca 10 10
17. Eibar 10 9
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 11 8
20. Leganés 11 5