Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, () Esenyurt'ta uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. 5 Şubat Pazar günü düzenlenen operasyonda polis ekipleri baskın yaptığı adreslerde toplam 29 kilo 460 gram esrar ele geçirdi. Operasyon kapsamında A.S., Y.A., H.A., B.S. ve N.A. yakalanarak gözaltına alındı.

1 ŞÜPHELİ SAHTE KİMLİK KULLANDIĞI BELİRLENDİ

Vatan Caddesi'nde bulunan Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne sorgulanmak üzere getirilen şüphelilerin yapılan detaylı incelemesinde A.S.'nin sahte nüfus cüzdanı kullandığı gerçek kimliğinin ise F.G. olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli dün Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden, F.G. ve Y.A. tutuklandı. H.A. adli kontrol şartıyla, B.S. ve N.A. da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler basın mensuplarına sergilendi.

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