Esenyurt'ta "Para üstü" dolandırıcılığı

Çağatay KENARLI İSTANBUL, () ESENYURT'ta Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, ev kiralama bahanesiyle sahte euro verip para üstünü Türk lirası alarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheliyi yakaladı.





Çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisler, şüphelilerin Halil S. (53) ve Gökhan E. olduğunu belirledi. Polis 1 Ekim'de, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde Halil S. ve Gökhan E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gökhan E.'nin üzerinden Bilal Ö. adına düzenlenmiş sahte ehliyet ele geçirildi. Halil S.'nin üzerinden ise sahte bin 500 euro ele geçirildi. Ekipler yaptığı detaylı incelemede Gökhan E.'nin 5 ayrı suçtan arandığı, Halil S.'nin ise 8 ayrı suçtan hakkında aranmasının bulunduğunu tespit etti. Şüphelilerin dolandırıcılık, parada sahtecilik, güveni kötüye kullanma suçlarından toplam 27 olaydan firari olarak arandıklarını tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.