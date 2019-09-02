Flaş HaberEsenyurt'ta dairede patlama
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Esenyurt'ta dairede patlama (1)
Yılmaz OKUR/İSTANBUL,() ESENYURT'ta 4 katlı bir apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlama sırasında...
GÜVENLİK 02.09.2019, 08:26
Yılmaz OKUR/İSTANBUL,() ESENYURT'ta 4 katlı bir apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlama sırasında içeride bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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