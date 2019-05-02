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Esenyurt'ta Afganistanlılar birbirine girdi : 2 ölü 1 yaralı

  Ersan SAN / İSTANBUL, () ESENYURT'ta aralarında  daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Afgan uyruklu iki grup birbirine girdi. Bıçaklı kavgada 2 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı.  Olay, Mehterçeşme Mahallesi bulunan binadaki...

Esenyurt'ta Afganistanlılar birbirine girdi : 2 ölü 1 yaralı

 

Ersan SAN / İSTANBUL, () ESENYURT'ta aralarında  daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Afgan uyruklu iki grup birbirine girdi. Bıçaklı kavgada 2 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı. 
Olay, Mehterçeşme Mahallesi bulunan binadaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistanlı 7-8 kişilik grup, kız meselesinden aralarında daha önce husumet bulunan ve vatandaşları olan kişilerin evini bastı. İki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Sokağa taşan kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin evdeki gruptan, ikisinin ise evi basan gruptan olduğu öğrenildi. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2'si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı bir kişinin ise tedavisi devam ediyor. Polis olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı. 
Öte yandan olaya karışan tüm kişilerin yurda kaçak yollardan girdiği ve kimliklerinin bulunmadığı öğrenildi.  

(FOTOĞRAF)

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