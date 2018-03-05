Esenyurt Belediyesi silahlı saldırı : Kadını vurup intihar etti

Esenyurt Belediyesi'nin ek hizmet binasında bir kadını öldüren saldırgan intihar etti.

Olay, sabah 10.30 sıralarında meydana geldi. Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan Esenyurt Belediyesi Ek Hizmet Binası'na gelen B.Ö. (43) pompalı silahla içeriye girdi. B.Ö. burada çalıştığı öğrenilen M.B. (42) adlı kadını alıkoyarak bir odaya kapattı. M.B.'yi vuran B.Ö. intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans geldi. Özel harekat ekipleri de belediye binası önüne geldi.

Polisin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA



Bu arada Esenyurt Belediyesi'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi'nin bulunduğu ek hizmet binasında görevli M.B. (42), B. Ö. adlı kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırgan daha sonra aynı silahla intihar etmiştir. Olay tamamen adli vaka olup, saldırının kurumumuza yönelik olmadığını bildiririz. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam etmektedir"