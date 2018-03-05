(FOTOĞRAF)
Esenyurt Belediyesi ek hizmet binasında silah sesleri (1)
ESENYURT Belediyesi'nin ek hizmet binasında silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans geldi. Binada bir kişinin eşini vurarak intihar ettiği öne sürülürken inceleme sürüyor. (FOTOĞRAF)
05 Mart 2018 Pazartesi 11:06
ESENYURT Belediyesi'nin ek hizmet binasında silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans geldi. Binada bir kişinin eşini vurarak intihar ettiği öne sürülürken inceleme sürüyor.
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