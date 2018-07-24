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Eşeğe sopayla işkence yapan çoban jandarma tarafından yakalandı

KARS'ın Arpaçay ilçesinde, hayvan otlatırken iki eşeğin başına ceketini sarıp, elindeki sopa ile defalarca vuran çoban Vedat Ç., o görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, jandarma tarafından gözaltına alındı. 1250 TL...

Eşeğe sopayla işkence yapan çoban jandarma tarafından yakalandı
KARS'ın Arpaçay ilçesinde, hayvan otlatırken iki eşeğin başına ceketini sarıp, elindeki sopa ile defalarca vuran çoban Vedat Ç., o görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, jandarma tarafından gözaltına alındı. 1250 TL idari para cezası uygulanan çoban, serbest bırakıldı.
Arpaçay yaylasında büyükbaş hayvan otlatan çoban Vedat Ç., yüklerini taşıyan iki eşeğin başına ceketini sarıp elindeki sopa ile boyun kısmına tüm gücüyle vurmaya başladı. Eşek aldığı her darbede yere düşerken kahkahalarla gülüp, her kalkışında bir kez daha vurdu. O anları cep telefonu ile görüntüleyen arkadaşı ise videoyu sosyal medyada paylaştı. Büyük tepki çeken görüntüler üzerine, Kars Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Arpaçay ilçesine bağlı 54 yaylada işkenceci çobanı aramaya başlayan jandarma, kısa sürede Vedat Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakılan Vedat Ç.'ye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kars Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek' suçundan hayvan başına 625 TL olmak üzere toplam 1250 TL idari para cezası uygulandı.

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