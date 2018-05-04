Eşcinsel ilişki yaşadığı iş insanının alacaklısını, kalbinden bıçaklayarak öldürdü

ADANA'da ailesi tarafından kayıp olarak aranırken cesedi bulunan Kazım Fidancı'yı (69) öldürdüğü iddia edilen ve olay yerinden kadın kıyafeti giyerek kaçan Halil İ. (26), 9 ay sonra yakalandı. 350 kamera görüntüsünün incelenmesi sonucu yakalanan Halil İ., eşcinsel olduğunu, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Nizami K.'nin (45) azmettirmesiyle cinayeti işlediğini ileri sürdü.

Olay, 22 Ağustos 2017'de merkez Sarıçam ilçesi Bayramhacılı Mahallesi Seyhan Baraj Gölü kıyısında meydana geldi. Göl kıyısında park halindeki araçlarda kimlik kontrolü yapan polis ekibi, 01 KN 889 plakalı otomobilin sürücü koltuğundaki kişinin hareketsiz durduğunu fark etti. Otomobilin kapısını açan ve hem bu kişinin üzerinde hem araçta kan gören polis, sağlık ekiplerini çağırdı. Gelen sağlık görevlileri, göğsünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yarası bulunan kişinin öldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada, ölen kişinin ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu, sanayi bölgesinde çatı malzemesi üreten iş yeri bulunan Kazım Fidancı olduğu belirlendi. Fidancı'nın kanlı cesedinin bulunduğu otomobilin de kayınbiraderi Ali T.'ye ait olduğu belirlendi. Polis cinayeti çözmek için soruşturma başlattı. Bazı kişileri sorgulayan polis, bir sonuca ulaşamadı. Ancak olayın faili meçhul kalmaması için cinayet dosyası kapatılmadı.

9 AY SÜRDÜ

Polis, cinayeti aydınlatmak için 9 ay boyunca 5 mahallede yüzlerce kişiyle görüştü. 350 güvenlik kamerasını inceleyen polis, Kazım Fidancı'nın Yenidoğan Mahallesi'nde bir kadını otomobiline aldığını daha sonra da göl kenarına geldiğini tespit etti. Bu gelişme üzerine polis, araştırmalarını Yenidoğan Mahallesi'nde bu kadın üzerine yoğunlaştırdı. Ekipler 5 mahallede çalmadık kapı bırakmadı. Polis her gittiği adreste kadının fotoğrafını gösterip tanıyıp tanımadıklarını sordu. Ancak kadını tanıyan çıkmadı.

Polis mahallede kadını kimse tanımadığı için bu kişinin kadın kıyafeti giymiş erkek olabileceğini değerlendirerek soruşturmayı bu yönüyle de ele aldı. Polis görüntüleri tekrar izleyip kadının yürüyüşü ve fiziği üzerinde inceleme yaptı. Bu incelemelerde polis uzman kişilerden de görüş alarak şüphelinin, kadın kıyafeti giymiş erkek olduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis, Kazım Fidancı'nın görüştüğü erkekleri de tek tek belirledi. Ancak buna rağmen polis, Fidancı'nın otomobiline binen şüpheliye ulaşamadı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN BULUNDU

Polis, Kazım Fidancı'nın sosyal medyayı aktif kullandığını belirleyince, araştırmayı bu yönde yoğunlaştırdı. Polis araştırma sonucu, 21 Ağustos 2017 tarihinde Fidancı'nın bir kadınla sosyal medya hesabından görüşmek için randevulaştığını ve onu Yenidoğan Mahallesi'nden aracına aldığını tespit etti. Polis yine sosyal medya üzerinde yaptığı çalışmada Fidancı ile görüşmek isteyen kişinin, kadın ismiyle hesap açan Halil İ. olduğunu ortaya çıkardı. Polis yaptığı çalışmada şüphelinin, eşcinsel randevu sitelerinde hesabı olduğunu belirledi. Polis, randevulaşma sitesindeki kişilerin görüşüne de başvurdu.

HALİL İ.'NİN NİZAMİ K. İLE İLİŞKİSİ ÇIKTI

Polis, Halil İ.'yi araştırdığında, Kazım Fidancı'nın yanında 20 yıl çalışan Nizami K. ile ilişkisi olduğunu belirledi. Polis yaptığı çalışmada, Nizami K.'nin 2 yıl önce Fidancı'nın yanından ayrılıp çatı malzemeleri satan iş yeri açtığını ancak piyasadaki bütün işleri Fidancı aldığı için Nizami K.'nin bir türlü iş yapamadığını, daha sonra da tefeciden 20 bin lira alıp Fidancı'yı kefil ettiğini, bunu da ödeyemeyince borcun 100 bin lira olduğunu, tefecilerin Fidancı'yı, Fidancı'nın da Nizami K.'yi sıkıştırdığını tespit etti. Bu olaydan dolayı Nizami K.'nin iflas noktasına geldiği belirlendi. Ayrıca polis bu durumu Nizami K.'nın Halil İ.'ye anlattığını ve 'gereğini yap' dediğini tespit etti.

KADIN KIYAFETİ GİYİP CİNAYET İŞLEDİ

Polis yaptığı çalışmada, Halil İ.'nin Nizami K.'nin iflas etmemesi için sosyal medyada kadın ismiyle bir hesap açıp, Kazım Fidancı ile irtibata geçtiğini, 21 Ağustos günü de buluşmak için randevulaştıklarını saptadı. Halil İ.'nin Fidancı ile görüşmeye kadın kıyafetiyle geldiği belirlendi. Polis, Fidancı'nın otomobile binen Halil İ.'yi erkek olduğunu anlayıp indirmek istediğini ancak zanlının Fidancı'nın boğazına bıçak dayayıp "Göl kenarına ıssız bir yere götür yoksa keserim, seninle konuşacağız" dediğini tespit etti. Halil İ.'nin daha sonra Fidancı'yı göl kenarına götürüp burada kalbinden tek bıçak darbesiyle öldürdüğünü ve Nizami K.'nin olay yerine gelip Halil İ.'yi götürdüğünü saptadı. Bu bilgiler üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete getirilen şüpheliler önce Kazım Fidancı'yı öldürmediklerini söyledi. Ancak daha sonra Halil İ. eşcinsel olduğunu, uzun süredir Nizami K. ile birlikte olduğunu, bu nedenle Fidancı'yı öldürdüğünü söyledi. Halil İ., Nizami K.'nin kendisinden Fidancı'yı öldürmesini istediğini belirtti.

Nizami K. ise Kazım Fidancı'dan dolayı iş yapamadığını kabul ettiğini, iflas ettiğini de Halil İ.'ye anlattığını, onun da kendisine aşık olduğu için Fidancı'yı öldürdüğünü, kendisinin öldür emri vermediğini iddia ettiği öğrenildi. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Halil İ. 'adam öldürmek'ten, şüpheli Nizami K. ise 'adam öldürmeye azmettirmek'ten nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.



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