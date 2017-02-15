Eş kurbanı anne ve çocukların cenazeleri Rusya'ya gönderilecek

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da intihar eden Muammer Gün ile intiharından önce tüfekle öldürdüğü Rus eşi Anna Gün, zehirlediği çocukları Leyla Gün ve Viktor Gün'ün otopsisi yapıldı.

Aksu İlçesi'nde tek katlı gecekonduda oturan 60 yaşındaki Muammer Gün, önceki gece yarısı çocukları 15 yaşındaki Viktor ve 13 yaşındaki Leyla Gün'e içine tarım ilacı koyduğu şekerlemeleri yedirip zehirledi. Muammer Gün, ardından Koçaş Temel Lisesi'nde İngilizce öğretmeni eşi 37 yaşındaki Anna Gün'ü, göğsüne pombalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

Muammer Gün, dün saat 10.00 sıralarında 155'i arayarak, çocuklarını zehirleyip eşini tüfekle öldürdüğünü, kendisinin de intihar edeceğini söyledi. Ev adresini polise veren Muammmer Gün, ardından telefonu kapattı. Eşi ve çocuklarının adını, eşinin Rusya'da yaşayan anne, baba ve dayısının isimleriyle telefon numaralarını yazdığı kağıdı evin dış kapısına asan Muammer Gün, daha sonra pompalı tüfeği ağzına dayayıp ateşleyerek yaşamına son verdi. İhbar üzerine eve gelen polis, Muammer Gün, eşi ve 2 çocucuğunun cesetleriyleiyle karşılaştı.

Muammer Gün, intiharından önce tüfekle öldürdüğü Rus eşi Anna Gün ile zehirlediği çocukları Leyla Gün ve Viktor Gün'ün cenazelerine bugün otopsi yapıldı. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan otopsi işlemlerinde çocukların neyle zehirlendiğinin laboratuvar incelemesinin ardından belirleneceği ifade edildi. Otopsisi yapılan cenazeleri almaya Muammer Gün ve Anna Gün'ün yakınları ise gelmedi. Diğer yandan Rusya'nın Antalya Başkonsolonsluğu yetkililerinin Anna Gün'ün Rusya'daki yakınlarıyla irtibata geçtiği öğrenildi. Yakınlarının isteği üzerine Anna Gün ve çocuklarının cenazelerinin özel bir cenaze hizmetleri şirketi tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan bir kaç gün içinde alınarak Rusya'ya gönderileceği belirtildi.

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