Eş katili, kanlı gömlekle adliyede (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve boşanmak istediği 15 yıllık eşi, 2 çocuğunun babası Hilmi Yılmaz tarafından geri döndüğü babaevinde 14 yerinden bıçaklanarak, öldürülen Gülseren Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi. Yılmaz'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Kestel Mahallesi'ndeki Hanönü Mezarlığı'nda getirildi. Yılmaz'ın cenazesi araçtan indirilirken, baba Ali Bayrak, "Kimse dokunmasın bana, ben taşıyacağım" deyip, kızının tabutunu omzuna aldı. Kızının tabutunu mezarlığın içindeki musalla taşına kadar taşıyan acılı baba, bir anda dengesini yitirince tabutu devretmek zorunda kaldı. Cenaze törenine, Gülseren Yılmaz'ın yakınlarının yanı sıra Alanya protokolü ve ilçedeki kadın derneklerinin üyeleri de katıldı. Kılınan namazın ardından Gülseren Yılmaz'ın cenazesi, aynı mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KADIN DERNEKLERİNDEN TEPKİ

Cenazeye katılan kadın dernekleri üyeleri ise kadına yönelik şiddetin son dönemde arttığını belirterek, tepki gösterdi. Antalya Barosu Alanya Kadın ve Çocuk Hakları Başkanı avukat Melek Depren, yaptığı açıklamada, "Bugün bir kız kardeşimizi daha kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Acımız derin ama öfkemiz büyük. Gülseren, henüz 32 yaşında, 2 çocuk annesi, gencecik bir kadındı. Sırf boşanmak istediği için kocası tarafından hunharca katledildi. Geride yaşanmamış bir ömür, acılı bir aile ve 2 çocuğu kaldı. Gülseren'in davasını takip etmek, vebal borumuzdur. Ona karşı son görevimizdir; çünkü aynı kumaştan hem gelinlik hem kefen çıkmayacaktır" dedi.

ÇALIŞMASINI İSTEMİYORMUŞ

Türkiye Kadın Haklarını Koruma Derneği Alanya Şubesi Başkanı Gaye Coşkun da "Gerçekten canice bir olay işlenmiş. Evden zorla alınmış, bahçeye götürülmüş, boğazına bıçak dayanmış, can havliyle kaçmaya çalışmış ama sonra 14 bıçak darbesi almış. Bu nasıl bir ruh halidir, öfkedir, şiddettir; bilmiyorum. Bunu bu aile de istemedi, kimse istemedi. Gülseren daha önce arkadaşlarına 'Beni öldürebilir' demiş. Aslında daha önce de görülmüş bir olay. Söylenecek bir şey yok, yargı cezasını verecek ama esas olan hiç olmaması. 2 çocuk annesi kadın boşu boşuna öldü. Çalışmasını istemiyormuş, 'Benden boşanma ve çalışma'. Böyle bir sebeple karısını öldüren bir adam profili. Bir şey söyleyemiyoruz, üzgünüz. Bütün kadınlar olarak bu olaylarla mücadele ediyoruz" diye konuştu.

'GÜLSERENLER ÖLMESİN'

Türk Kadınlar Birliği Alanya Şube Başkanı Hülya Karadayı ise "Hayatının tam ortasında olan Gülseren kardeşimizi kocası elimizden aldı, 2 çocuğu öksüz kaldı. Gülseren yardım istemişti, kocasına uzaklaştırma kararı verilmişti ama kocası bir yolunu bularak onu feci şekilde katletti. Kadınlar vahşi bir şekilde öldürülüyor yarınlara güvenle bakmak istiyoruz. Özellikle uzaklaştırma kararı verilen erkeklere mecburi psikolojik destek sunulsun. Elektronik kelepçeyle kadınlarımız güvence altına alınsın. Başka Gülserenler ölmesin istiyoruz" dedi.

TUTUKLANDI

Öte yandan jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Hilmi Yılmaz, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.