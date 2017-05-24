Eş cinayetinde tahrik indirimi istendi

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da kendisinden habersiz annesine 4 bin lira kredi çekip veren eşi Fatma Kızılçelik'i, olay günü 'Seni arkadaşın Caner ile aldatıyorum' dediği iddiasıyla boğarak öldüren Osman Kızılçelik hakkında, 'haksız tahrik indirimi' istendi.

Antalya'da bir giyim mağazasında tezgahtar olarak çalışan Fatma Kızılçelik, geçen yıl 24 Nisan sabahı evinde boğularak öldürüldü. Yapılan araştırmada Fatma Kızılçelik'i, cinayetten sonra eşine cep telefonundan 'Bebişim' yazılı mesaj atan Osman Kızılçelik'in öldürdüğü ortaya çıktı.

Tutuklanan Osman Kızılçelik hakkında Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Bir bankadan 4 bin lira kredi çekip annesi Selma Taşkıran'a verdiği için eşini öldürdüğü öne sürülen Osman Kızılçelik, olayın çekilen krediyle ilgisi olmadığını iddia etti. Kızılçelik, eşinin olay günü 'Seni arkadaşın Caner ile aldatıyorum' dediği için bu olayın meydana geldiğini iddia etti.

Öldürülen Fatma Kızılçelik'in annesi Selma Taşkıran, sanığın açıklamalarına itiraz etti. Taşkıran, sanığın en ağır cezayla yargılanmasını talep etti. Avukatı Aylin Onursev de sanığın cinayetten bir gün önce eşi ve arkadaşlarıyla bir düğüne gittiğini söyledi. Düğünde eşine nefretle bakan Osman Kızılçelik'in 24 Nisan sabahı Fatma Kızılçelik'i tasarlayarak öldürdüğünü öne süren Aylin Onursev, “Yapılan tespitlere göre cinayet saat 06.00 sıralarında işlenmiştir. Osman Kızılçelik ise 24 Nisan 2016 tarihinde saat 06.41'de 'Bebiş ben kurs alanındayım. 1-2 saat daha çalışıp buradan işe geçerim' şeklinde mesaj atmıştır. Yine aynı gün saat 09.21'de ise 'Mola çıkınca ara bebiş' mesajlarını atmıştır. Oysa ki bu saatlerde maktulün boğularak öldürüldüğü otopsi raporlarıyla da sabittir. Sanık olayı düşünmüş, kurgulamış ve eyleme geçirmiştir. Eyleme geçirdikten sonra gizlemek için de olaya hırsızlık süsü verip eşine mesajlar çekmiştir" dedi. Avukat Onursev, sanığın tasarlayarak öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, 2009 yılında evlenen çiftin arasında son bir yıllık süreçte geçimsizlik başladığını kaydetti. Fatma Kızılçelik'in annesi Selma Taşkıran'a bankadan 4 bin lira kredi çekip vermesine Osman Kızılçelik'in içerlemesi üzerine çiftin arasında sürtüşme meydana geldiği belirtilen mütalaada, sanığın yakın arkadaşı Caner C. ile maktul arasındaki yakınlaşmanın da ikili arasındaki tartışmayı büyüttüğü kaydedildi.

Olaydan bir gün önce arkadaşlarıyla Elmalı'ya düğüne giden çiftin burada içki içtiği belirtilen mütalaada, belki de bunun da etkisiyle ikilinin Antalya'daki evlerine döndüklerinde kavga ettiği kaydedildi. Mütalaada, maktulün olay günü Caner C. ile ilişkisinden bahsedip hakaretleri üzerine Osman Kızılçelik'in eşinin boğazını sıkarak öldürdüğü belirtilerek, sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılması ve haksız tahrik indirimi yapılması istendi.

Sanık avukatı Gülten Edalı'nın esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep etmesi üzerine duruşma ertelendi.

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