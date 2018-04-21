Eş cinayeti sanığı Iraklı: Öldürsem Irak'ta yapardım, orada hükümet yok

ANKARA Yenimahalle'de kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Nacat Muhammed Ali Omar Krut'u (36) üzerine benzin döküp yakarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Iraklı Muhammed İbrahim Mousa Abbo (39), ilk kez hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Abbo, “Öldürecek olsam Irak'ta öldürürdüm, orada hükümet yok” dedi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyasına göre, olay tarihinden 8 ay önce Irak'tan gelerek Ankara'ya yerleşen, Muhammed İbrahim Mousa Abbo, 8 Ağustos 2017'de Yenimahalle Demetevler Mahallesi'ndeki evinde, eşi Nacat Muhammed Ali Omar Krut ile kendisini aldattığı gerekçesiyle tartıştı. Abbo, tartışmanın ardından evin yakınındaki bir akaryakıt istasyonundan bir şişe benzin alıp döndü. Abbo, çocuklarının da bulunduğu evde, eşinin üzerine benzini dökerek ateşe verdi. Çığlıklar üzerine eve giren komşuları yanan kadının üzerine battaniye sararak alevleri söndürdü. Kunt, çağırılan ambulansla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından da İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Krut, 14 gün sonra yaşamını yitirdi.İLK DURUŞMADA 'BEN ÖLDÜRMEDİM' DEDİYürütülen soruşturma sonunda Abbo hakkında, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesine sanık Abbo katıldı. Abbo'nun Türkçe bilmediği için bir tercüman da salonda hazır bulundu. Suçlamayı kabul etmeyen Abbo, "Ben eşimi öldürmedim. Öldürecek olsam Irak'ta öldürürdüm, orada hükümet yok. Ben hayatımda bir tavuk bile incitmedim" dedi.Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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