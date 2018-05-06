Erzurum Havalimanı'nda korkutan olay: Uçağın motorundan alev uzadı/Ek fotoğraflar
06 Mayıs 2018 Pazar 00:23
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