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Erzurum'da Venedik dönemine ait 150 sikke ele geçirildi

ERZURUM'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Venedik dönemine ait olduğu değerlendirilen 150 sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,...

Erzurum'da Venedik dönemine ait 150 sikke ele geçirildi
ERZURUM'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Venedik dönemine ait olduğu değerlendirilen 150 sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palandöken ilçesindeki bazı kişilerin Kültür ve Tabiat Varlığı niteliğinde olduğu değerlendirilen tarihi eser bulundurdukları ve satmak için müşteri aradıkları yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilere yönelik operasyonda, altın rengi görünümünde, üzerinde eski medeniyetlere ait figürler bulunan ve Venedik dönemine ait olduğu değerlendirilen 150 sikkeyi ele geçirdi. Ele geçirilen tarihi eserler Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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