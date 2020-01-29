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Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
GÜVENLİK 29.01.2020, 09:57
ERZURUM'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sabahın erken saatlerinde operasyon düzenledi. Özel Harekat timlerinin de destek verdiği operasyon kapsamında Sanayi ve Yenişehir mahallelerinde 9 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Direnişin yaşanabileceği ihtimaline karşın evlerin kapılarını koçbaşıyla açan polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde arama yapan polis ekipleri, uyuşturucu maddenin yanı sıra biri kurusıkı, 9 tabanca, 1 tüfek, 4 hassas terazi, tarihi eser niteliği taşıdığı belirlenen kılıç ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sabahın erken saatlerinde operasyon düzenledi. Özel Harekat timlerinin de destek verdiği operasyon kapsamında Sanayi ve Yenişehir mahallelerinde 9 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Direnişin yaşanabileceği ihtimaline karşın evlerin kapılarını koçbaşıyla açan polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde arama yapan polis ekipleri, uyuşturucu maddenin yanı sıra biri kurusıkı, 9 tabanca, 1 tüfek, 4 hassas terazi, tarihi eser niteliği taşıdığı belirlenen kılıç ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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