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Erzurum'da TIR kaydı, yol kapandı

ERZURUM'da yoldaki buzlanmanın etkisiyle şoförünün kontrolünden çıkıp kayan TIR nedeniyle Erzurum-Kars, Ağrı ve Iğdır yönüne ulaşım bir süre durdu. Ekiplerin çalışmasıyla TIR yoldan kaldırıldı ve trafik yeniden açıldı. Kaza,...

Erzurum'da TIR kaydı, yol kapandı
ERZURUM'da yoldaki buzlanmanın etkisiyle şoförünün kontrolünden çıkıp kayan TIR nedeniyle Erzurum-Kars, Ağrı ve Iğdır yönüne ulaşım bir süre durdu. Ekiplerin çalışmasıyla TIR yoldan kaldırıldı ve trafik yeniden açıldı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Erzurum'a 6 kilometre uzaklıktaki Hamam Deresi mevkiinde meydana geldi. Romanya'dan yüklediği otomobil parçalarını İran'a taşıyan Muzaffer Direkçi (58), gece yağan kar nedeniyle yoldaki buzlanmayı fark edemedi. Direkçi'nin direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkan TIR sağa doğru yan yattı ve malzemelerin büyük bir bölümü çevreye saçıldı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada kurtarma çalışmaları saat 14.30'da başladı. Trafik polisleri Erzurum istikametinden Kars, Ağrı ve Iğdır yönüne giden araçları durdurdu. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalarda trafik 3 şerit olarak yaklaşık 3 kilometre kadar uzadı.
Kaza şokunu uzun süre üzerinden atamayan ve kurtarma çalışmalarını izleyen TIR'ın sürücüsü Muzaffer Direkçi, "Romanya'dan aldığım otomobil parçalarını İran'a götürüyordum. Kar yağışı vardı ve yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolümden çıkan TIR yolun sağına devrildi. Çok şükür kazadan yara almadan kurtuldum ama hasar çok. Üzgünüm."
TIR'ın çekilmesi ile birlikte yol yeniden kontrollü ulaşıma açıldı.

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