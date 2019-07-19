Erzurum'da şafak vakti fuhuş operasyonu

İSTANBUL'dan Erzurum'a fuhuş için geldiği belirlenen 4 kadın, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı, aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan bir erkek zanlı tutuklandı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internettetki eskort siteleri takibi sonucu 4 kadının İstanbul'dan Erzurum'a fuhuş için geleceğini belirledi. Kadınların sosyal medya hasaplarını inceleyen polisler, uçakla kente gelen kadınları takibe aldı. Polis, şafak vakti günü birlik olarak kiralanan evlere operasyon yaptı. Baskında 4 kadın ile fuhuşa aracılık ettiği öne sürülen S.Z., yakalandı. 4 kadına 8 bin 400 TL idari para cezası kesilirken, fuhuşa aracılık ve yer temin ettiği gerekçesiyle S.Z. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internettetki eskort siteleri takibi sonucu 4 kadının İstanbul'dan Erzurum'a fuhuş için geleceğini belirledi. Kadınların sosyal medya hasaplarını inceleyen polisler, uçakla kente gelen kadınları takibe aldı. Polis, şafak vakti günü birlik olarak kiralanan evlere operasyon yaptı. Baskında 4 kadın ile fuhuşa aracılık ettiği öne sürülen S.Z., yakalandı. 4 kadına 8 bin 400 TL idari para cezası kesilirken, fuhuşa aracılık ve yer temin ettiği gerekçesiyle S.Z. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.