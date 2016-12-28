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Erzurum'da PKK operasyonu: 21 gözaltı

ERZURUM, () - ERZURUM'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karayazı, Karaçoban, Hınıs, Çat ve Köprüköy ilçelerinde,...

Erzurum'da PKK operasyonu: 21 gözaltı

ERZURUM, () - ERZURUM'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karayazı, Karaçoban, Hınıs, Çat ve Köprüköy ilçelerinde, PKK/KCK terör örgütünün sözde köy komiteleri, milis/işbirlikçi yapılanmaları içerisinde hareket eden, terör örgütüne yardım yataklık eden ve sosyal medya aracılığı ile terör örgütünün propagandasını yapan şahısların yakalanması yönelik operasyon yapıldığı duyuruldu. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Şükrü Şahin operasyonları kapsamında 30 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 21 kişinini gözaltına alındığı operasyonlarda; 27 CD, 13 cep telefonu, 3'er adet ruhsatsız av tüfeği ve tablet, 2 üstü bilgisayar, 1'er bilgisayar kasası, ajanda, hafıza kartı ve yasak yayın ele geçirildi.
Valilik açıklamasında, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; terör örgütleriyle yapılan mücadele harekatına kararlılık ve azimle devam edilmektedir" denildi.

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