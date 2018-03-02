Erzurum'da PKK'nın grup sorumlusu öldürüldü

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda öldürülen 4 PKK'lı teröristten birinin, sözde Karayazı- Eleşkirt grup sorumlusu 'Adil' kod adlı Tarık Şen olduğu açıklandı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün Karayazı ilçesi Geventepe Mahallesi bölgesinde iç güvenlik operasyonu yapıldığı bildirildi. Operasyonda, bölücü terör örgütünün Karayazı-Eleşkirt grup sorumlusu Van'ın Saray nüfusuna kayıtlı 'Adil' kod adlı Tarık Şen, aynı grup içinde faaliyet gösteren Karayazı Sukonak nüfusuna kayıtlı 'Canfeda' kod adlı Taner Ağar, Agir ve Çektar kod adlı toplam 4 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam edildiği belirtildi.