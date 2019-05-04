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Erzurum'da ahır inşaatında çökme: 2 ölü, 6 yaralı - Yeniden

ERZURUM'un Tortum ilçesinde ahır onarımı sırasında meydana gelen çökmede 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olay, saat 13.30 sıralarında ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Kazandere köyünde meydana geldi. Ahırını genişletmek...

Erzurum'da ahır inşaatında çökme: 2 ölü, 6 yaralı - Yeniden
ERZURUM'un Tortum ilçesinde ahır onarımı sırasında meydana gelen çökmede 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Olay, saat 13.30 sıralarında ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Kazandere köyünde meydana geldi. Ahırını genişletmek isteyen Şakir Küçük, köylülerin yardımıyla imece usulü inşaat yaptığı sırada bölgede çökme meydana geldi. Çökme sırasında 8 kişi enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köylüler 8 kişiyi enkazadan yaralı çıkarırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mahmut Özdemir'in (39) hayatını kaybettiği belirlendi, Muhammet Ali Aydın (35) olay yerinde kalbinin durmasının ardından yapılan müdahale ile hayata döndürüldü. Mithat Çelik (60), Osman Karanfil (59) Atilla Özçelik (35), Hasan Küçük (32), Muhammet Bıçakçı (30) ve Muhammed Deniz (27) ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki ve Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Muhammet Ali Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
KAYMAKAM: YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Olay sonrası Tortum Kaymakamı Şaban Arda, köye gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakam Şaban Arda, "13.30 sularında maalesef üzüntü verici bir kaza yaşandı. Burada bir vatandaşımızın imece usulüyle ahırının çatısını yaptırması esnasında ve çatının çökmesi sonucunda maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. 6 vatandaşımızda yaralı durumda. Yaralı vatandaşlarımız ilçemiz ve ilimizin çeşitli hastanelerinde tedavi görmekteler. Yaralılarımıza 4 hekim ve 10 hemşire müdahale ediyor. 6 yaralımızın hayati tehlikesi yok..  Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şu an hali hazırda ilimizin ve ilçemizin jandarma birimleri olsun, belediye başkanımız olsun, topyekün vatandaşlarımızla birlikteyiz. Burada vatandaşlarımıza herhangi bir zarar geldiyse de onun telafisi, tespiti için biz buradayız. Maddi kaybı olan vatandaşlarımıza gerekli yardımı yapmak için de burada olacağız" dedi. 
Öte yandan ahır inşaatında çalışan köylülerin olaydan önce çektirdiği fotoğraflar ise yürekleri burktu.

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