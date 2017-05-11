Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

ERZURUM merkez Aziziye İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü merkez Aziziye İlçesi Halilkaya Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 20.58'de meydana geldi. Yerin 2.7 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezinin yanı sıra bazı ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem nedeniyle bazı vatandaşlar sokaklara çıktı. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.