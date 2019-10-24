banner314

banner325

Son Dakika

Erzincan’da keklik avlamada, limiti aşan 2 avcıya 9 bin 346 TL ceza

ERZİNCAN'da avlanma limitini aşan 2 kişiye toplam 9 bin 346 TL para cezası kesildi. Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılara göz açtırmıyor. Özellikle kınalı keklik ve yaban tavşanı avının başlamasıyla...

GÜVENLİK 24.10.2019, 12:44
Erzincan’da keklik avlamada, limiti aşan 2 avcıya 9 bin 346 TL ceza
ERZİNCAN'da avlanma limitini aşan 2 kişiye toplam 9 bin 346 TL para cezası kesildi.
Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılara göz açtırmıyor. Özellikle kınalı keklik ve yaban tavşanı avının başlamasıyla birlikte, ekipler, koruma ve kontrol faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Tercan ilçesinde yapılan kontrol sırasında, avlanma limitlerine uymayarak toplam 17 kınalı keklik avlayan 2 kişiye, günlük limit dışı avladıkları 13 kınalı keklik için 1026 TL idari, 8 bin 320 TL tazminat olmak üzere toplam 9 bin 346 TL para cezası uygulandı.

Yorumlar (0)
21°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 24 Ekim 2019
İmsak 05:54
Güneş 07:19
Öğle 12:53
İkindi 15:48
Akşam 18:18
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 17
2. Trabzonspor 8 15
3. Fenerbahçe 8 14
4. Başakşehir 8 14
5. Malatyaspor 8 13
6. Galatasaray 8 13
7. Sivasspor 8 12
8. Konyaspor 8 12
9. Gaziantep FK 8 11
10. Antalyaspor 8 11
11. Göztepe 8 9
12. Beşiktaş 8 9
13. Ankaragücü 8 9
14. Denizlispor 8 8
15. Kasımpaşa 8 8
16. Çaykur Rizespor 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Fatih Karagümrük 8 15
4. Altay 8 15
5. Ümraniye 8 14
6. Keçiörengücü 8 14
7. Balıkesirspor 8 13
8. Bursaspor 8 12
9. İstanbulspor 8 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Menemen Belediyespor 8 8
13. Adanaspor 8 7
14. Osmanlıspor 8 7
15. Altınordu 8 5
16. Boluspor 8 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 9 19
3. Leicester City 9 17
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Sheffield United 9 12
10. Bournemouth 9 12
11. West Ham 9 12
12. Aston Villa 9 11
13. Wolverhampton 9 11
14. M. United 9 10
15. Everton 9 10
16. Brighton 9 9
17. Southampton 9 8
18. Newcastle 9 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Granada 9 17
4. Real Sociedad 9 16
5. Atletico Madrid 9 16
6. Sevilla 9 16
7. Villarreal 9 14
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 9 11
15. Mallorca 9 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Espanyol 9 5
20. Leganés 9 2