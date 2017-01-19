Erzincan’da FETÖ'den 2 tutuklama

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, ) - ERZİNCAN'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla geçen hafta, FETÖ/PDY'nin il yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Erzincan merkezli Ankara, İzmir, Trabzon, Erzurum ve Mardin'de gerçekleştirilen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolü sonrası çıkarıldıkları Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesi alınanlardan 2'si tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla salıverildi.
Coşkun MENEK/ERZİNCAN, ) - ERZİNCAN'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 2’si tutuklandı.