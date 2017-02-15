Erzincan’da 20 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, () - ERZİNCAN’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kriptolu haberleşme programını ‘ByLock’u kullandığı öne sürülen 32 şüpheliden 20’si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında kriptolu haberleşme programını ‘ByLock’u kullandığı öne sürülen 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 9 ve 10 Şubat tarihlerinde haklarında gözaltı kararı bulunan 32 kişiyi gözaltına alarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Sorguları tamamlanan ve aralarında üniversite, belediyelerde görevli personelin de bulunduğu 32 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 20'si tutuklandı. Diğer 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.