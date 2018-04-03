Erzincan'da terör propagandası operasyonuna 1 tutuklama

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, () - ERZİNCAN’da, sosyal medya üzerinden terör örgütleri PKK/KCK ve DHKP-C'yi öven paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'nca İliç ilçesindeki bir şirkette çalışan 7 kişinin, sosyal medya hesaplarından terör örgütleri PKK/KCK ve DHKP-C'yi öven paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. İliç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan operasyon kapsamında 7 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İliç Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 6'sı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1'i ise tutuklanıp, cezaevine konuldu.
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Coşkun MENEK/ERZİNCAN, () - ERZİNCAN’da, sosyal medya üzerinden terör örgütleri PKK/KCK ve DHKP-C'yi öven paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.