Erzincan'da PKK'ya yardımdan 3 tutuklama

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, () - ERZİNCAN’da terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.

Erzincan il Jandarma Komutanlığı tarafından 16- 30 Aralık 2016 tarihleri arasında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait 4 cep telefonu, 4 bilgisayar, kamera, müzik çalar, CD, kitap, sim karta el konuldu. Gözaltına alınanlardan 3’ü PKK'ya yardım ve yataklıktan tutuklanırken, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı aynı tarihler arasında yurda kaçak olarak giren 12 Pakistanlı, 6 Afganistanlı, 5 Bangladeşli ve 1 Gürcistanlı'yı yakaladı. Kaçaklar sınırdışı edilirken, insan kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı.