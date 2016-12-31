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Erzincan'da çoban öldürüldü

ERZİNCAN'ın Kemaliye İlçesi Karapınar Köyüne bağlı Salkımlı Mezrası'nda çoban 31 yaşındaki Kenan Hurma, silahla vurularak öldürüldü. Cinayetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Olay dün Kemaliye ilçesi Karapınar Köyüne bağlı...

Erzincan'da çoban öldürüldü
ERZİNCAN'ın Kemaliye İlçesi Karapınar Köyüne bağlı Salkımlı Mezrası'nda çoban 31 yaşındaki Kenan Hurma, silahla vurularak öldürüldü. Cinayetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Olay dün Kemaliye ilçesi Karapınar Köyüne bağlı Salkımlı Mezrasında meydana geldi. Küçükbaş hayvanlarının barınması için mezrayı kiralayan Kenan Hurma, sabah saatlerinde sürüsünü otlatmaya çıkardı, ancak akşam eve dönmedi. Sürünün akşam saatlerinde köye sahipsiz dönmesi üzerine köylüler çoban Hurma'yı aramaya başladı. Hurma, uzun uğraşlar sonucu mezrada yerleşim yerine yaklaşık 300 metre yakınlıkta göğsünden silahla vurulmuş halde ölü bulundu. 
Durumunun jandarmaya bildirilmesinin ardından olay yerinde inceleme yapıldı. Evli ve iki çocuk babası Kenan Hurma'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cinayetli ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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