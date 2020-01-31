Flaş HaberTürkler Çin'den erken dönüyor
Son Dakika
Erzincan'da, buzlanan yolda otobüs yan yattı: 46 yolcu yaralı
GÜVENLİK 31.01.2020, 12:13
ERZİNCAN'da, kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, yan yattı. Kazada 46 yolcu, yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Erzincan- Erzurum yolunun 20'nci kilometresindeki Avcılar mevkisinde meydana geldi. İzmir'den Ağrı'ya giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, 34 EZ 6599 plakalı, Patnos İtimat firmasına ait yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkıp, yan yattı. Kaza ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kazada yaralanan 46 yolcuyu ambulanslarla kentteki hastanelere götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Erzincan- Erzurum yolunun 20'nci kilometresindeki Avcılar mevkisinde meydana geldi. İzmir'den Ağrı'ya giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, 34 EZ 6599 plakalı, Patnos İtimat firmasına ait yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkıp, yan yattı. Kaza ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kazada yaralanan 46 yolcuyu ambulanslarla kentteki hastanelere götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
8°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 31 Ocak 2020
|İmsak
|06:41
|Güneş
|08:09
|Öğle
|13:23
|İkindi
|16:02
|Akşam
|18:26
|Yatsı
|19:49
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|19
|41
|2. Fenerbahçe
|19
|37
|3. Başakşehir
|19
|36
|4. Trabzonspor
|18
|35
|5. Alanyaspor
|19
|35
|6. Galatasaray
|19
|33
|7. Beşiktaş
|19
|30
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|19
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|19
|21
|14. Konyaspor
|19
|18
|15. Antalyaspor
|19
|17
|16. Kasımpaşa
|19
|15
|17. Ankaragücü
|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|19
|40
|2. Erzurum BB
|19
|34
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Keçiörengücü
|19
|29
|5. Adana Demirspor
|19
|28
|6. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Menemen Belediyespor
|19
|28
|9. Altay
|19
|27
|10. Giresunspor
|19
|27
|11. Fatih Karagümrük
|19
|24
|12. Balıkesirspor
|19
|24
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
|15. Osmanlıspor
|19
|17
|16. Adanaspor
|19
|14
|17. Boluspor
|19
|14
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|24
|70
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|24
|48
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|24
|34
|6. Tottenham
|24
|34
|7. Wolverhampton
|24
|34
|8. Sheffield United
|24
|33
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Burnley
|24
|30
|14. Newcastle
|24
|30
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|24
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|46
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Getafe
|21
|36
|5. Atletico Madrid
|21
|36
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Valencia
|21
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Osasuna
|21
|28
|11. Granada
|21
|27
|12. Real Betis
|21
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Deportivo Alaves
|21
|23
|15. Eibar
|21
|23
|16. Real Valladolid
|21
|22
|17. Mallorca
|21
|18
|18. Celta de Vigo
|21
|17
|19. Leganés
|21
|15
|20. Espanyol
|21
|15
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016