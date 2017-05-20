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Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem (2)

DEPREM ANI KAMERADA Erzincan’da meydana gelen Richter ölçeğine göre 4,1 büyüklüğündeki deprem anında yaşananlar bir alışveriş merkezinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Sarsıntı ile birlikte alışveriş merkezindeki...

Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem (2)

DEPREM ANI KAMERADA
Erzincan’da meydana gelen Richter ölçeğine göre 4,1 büyüklüğündeki deprem anında yaşananlar bir alışveriş merkezinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Sarsıntı ile birlikte alışveriş merkezindeki çalışanlar ve müşteriler, kısa sürede dışarı kaçıyorlar.Yaklaşık 10 saniye kadar süren sarsıntı sırasında alışveriş merkezinin camları da sallanıyor.
VALİLİK AÇIKLADI: AMBULANSLARDA HAREKETLİLİK OLDU
Öte yandan Erzincan Valiliği’nden depremle ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada; “Merkeze bağlı Işıkpınar köyünde 4,1 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmamıştır. Yaşlı vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları üzerine ambulanslarımızda bir hareketlilik yaşanmıştır. Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerimiz tespit çalışmalarına devam etmektedir" denildi.

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